Массовая авария произошла в Актюбинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Массовая автоавария произошла на трассе в Актюбинской области. В результате ДТП пострадала женщина, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По данным полиции, 12 ноября в 16:35 41-летняя водитель авто марки Toyota Land Cruiser Prado 120 ехала из Актобе в город Алга по трассе "Актобе-Астрахань".

Указывается, что женщина не учла дорожные и погодные условия на трассе и на скользком участке машину занесло. Из-за этого произошло боковое столкновение с другой машиной марки Toyota Land Cruiser Prado 150, за рулем которой находился 41-летний водитель.

При этом, уточняется, что второй водитель ехал навстречу автоледи.

От удара Land Cruiser Prado 150 изменил направление движения и ударился об авто марки Geely.

В результате ДТП 35-летнюю пассажирку из авто марки Geely доставили в БСМП города Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1942287-massovaya-avariya-proizoshla-v-aktyubinskoy-oblasti/