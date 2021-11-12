Отбойник "прошил" насквозь авто в Алматинской области (видео)

Место происшествия. Кадры из видео: instagram.com/kris_p_kz

На трассе Алматы - Нур-Султан разделительный отбойник "прошил" насквозь минивэн. Об обстоятельствах дорожной аварии рассказали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места дорожно-транспортного происшествия распространяется в соцсетях. На кадрах запечатлен автомобиль, через весь салон которого проходит отбойник. Автор уточняет, что авария произошла близ села Кошмамбет в Алматинской области.

В департаменте полиции региона подтвердили факт. Как выяснилось, ДТП случилось 12 ноября около 02.40 часов на 40 км автодороги Алматы - Нур-Султан в Карасайском районе.

"Установлено, что 50-летний водитель Toyota Previa следовал по автодороге Алматы - Нур-Султан в южном направлении. На 40 км трассы мужчина не справился с рулевым управлением и допустил наезд на отбойник.

В момент столкновения в салоне минивэна водитель находился один. Мужчина с травмой ноги был госпитализирован в больницу Каскелена", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

На водителя был составлен административный материал, предусмотренный ст.608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1941880-otboynik-proshil-naskvoz-avto-v-almatinskoy-oblasti-video/