Автомобиль вылетел в кювет после столкновения с лошадьми в Нур-Султане

Иллюстративное фото: pixabay.com

На окраине Нур-Султана автомобиль столкнулся с лошадьми, после чего вылетел в кювет, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Сообщение о ДТП в полицию поступило в 18:30.

"Установлено, что 19-летний водитель автомашины Тоуota Сamry, следуя по улице 163-й со стороны переулка Майлыкент в сторону трассы Нур-Султан – Караганда, допустил наезд на трех лошадей, после чего автомашину откинуло в кювет", – рассказали в полиции.

В результате аварии водитель получил увечья – его доставили в больницу, но позже отпустили. Пострадал и его 19-летний пассажир. Однако последнему понадобилась госпитализация.

Автомобиль, угодивший в ДТП, водворили на коммунальную стоянку. В полиции проинформировали, что по данному факту проводится дознание.

Также стражи порядка установили владельца лошадей – им оказался 47-летний житель города. Ранее он уже привлекался к ответственности по ч. 1 ст. 408 КРКобАП за нарушение правил выпаса скота.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1941755-avtomobil-vyletel-v-kyuvet-posle-stolknoveniya-s-loshadmi-v-nur-sultane/