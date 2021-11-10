"КамАЗ" перевернулся и загорелся на трассе в Северном Казахстане

Место ДТП. Фото: instagram.com/soltustkqaz_tjm

На трассе в Северном Казахстане перевернулся и загорелся грузовик. По информации экстренных служб, авария произошла по причине гололеда, сообщает ДЧС области в своем официальном Instagram-профиле.

Произошел случай сегодня утром на автотрассе "Нур-Султан – Петропавловск", вблизи села Обуховка. Очевидцы сообщили в ДЧС об аварии и последовавшем за ней возгорании.

На место ДТП направили пожарных.

"По прибытии на место вызова было обнаружено, что в результате ДТП перевернулся автомобиль КамАЗ с прицепом, груженый щебнем, и произошло возгорание кабины автомобиля", – сообщили в ДЧС СКО.

По официальным данным, жертв и пострадавших нет. Сообщается, что ДТП произошло в результате гололеда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1941573-kamaz-perevernulsya-i-zagorelsya-na-trasse-v-severnom-kazahstane/