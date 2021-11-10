Юная спортсменка погибла накануне своего дня рождения в Алматинской области

Место происшествия. Фото: instagram.com/ushtobeqz

Близ Уштобе вчера погибла юная спортсменка, занимавшаяся пауэрлифтингом. Девушка возвращалась домой после тренировки, ее насмерть сбила машина. Сегодня ей исполнилось бы 16 лет. ДТП прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места дорожно-транспортного происшествия распространяется в соцсетях. На кадрах иномарка с правосторонним рулевым управлением и сотрудники полиции, документирующие факт наезда на пешехода.

"При плохой видимости был совершен наезд на девушку 15 лет. Со слов очевидцев, она занималась пауэрлифтингом и после тренировки шла домой. Завтра бы ей исполнилось 16 лет. Веселая и позитивная девочка", - указывается в посте.

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/ushtobeqz

В департаменте полиции Алматинской области подтвердили факт. В ведомстве сообщили, что смертельный наезд на школьницу произошел 9 ноября около 18.30 часов на автодороге Ортатобе-Уштобе.

"Установлено, что наезд на пешехода совершен автомашиной Toyota Mark II. Иномаркой управлял 27-летний мужчина, который, двигаясь в северном направлении, допустил ДТП близ поселка Ортатобе.

15-летняя девушка шла в попутном направлении по обочине дороги. В результате аварии пострадавшая скончалась на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/ushtobeqz

Расследование проводится по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены необходимые экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1941477-yunaya-sportsmenka-pogibla-nakanune-svoego-dnya-rozhdeniya-v-almatinskoy-oblasti/