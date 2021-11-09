Водитель скрылся после наезда на 12-летнего пешехода в Кызылорде

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

12-летнего ребенка сбили на дороге в Кызылорде. Водитель скрылся с места аварии. Пострадавший попал в больницу, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

31 октября на пульт "102" поступило сообщение от сотрудников детской больницы о поступлении к ним ребенка, который пострадал в результате ДТП.

В ходе проверки стражи порядка выяснили, что неизвестный совершил наезд на несовершеннолетнего, переходившего дорогу, и скрылся с места происшествия.

По данному факту были начаты оперативно-розыскные мероприятия. В результате был установлен подозреваемый. Им оказался 32-летний водитель. В отношении мужчины составили 2 административных протокола.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1941353-voditel-skrylsya-posle-naezda-na-12-letnego-peshehoda-v-kyzylorde/