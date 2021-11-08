Мертвых лошадей сняли на видео возле трассы в ЗКО

Место происшествия. Кадр из видео: очевидец

Туши четырех лошадей сняли на видео возле трассы Уральск-Атырау. Кадры были опубликованы в социальных сетях, передает корреспондент NUR.KZ.

"Стоит стадо коровье. Они задумались идти им или нет. Они правильно делают. Здесь машины ездят по трассе с хорошей скоростью. А тут лежат четыре лошади. Вокруг них вороны летают", - пояснил автор видео.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что вечером 1 ноября 30-летний водитель автомашины Ford Transit допустил наезд на четырех лошадей, которые погибли.

"В результате ДТП животные погибли, водитель не пострадал. Хозяева животных не установлены. При выяснении владельцев лошадей будет составлен административный протокол по статье 408 КоАП РК", - отметила сотрудница пресс-службы ДП ЗКО Дарига Мажитова.

В акимате Тайпакского сельского округа Акжаикского района Западно-Казахстанской области проинформировали, что по закону животных должен убрать с места ДТП их владелец.

"Хозяев до сих пор не установили. Сейчас мы сами произведем утилизацию погибших лошадей и вывезем их на скотомогильник", - сказал заместитель акима сельского округа Марат Есениязов.

Отметим, что ДТП с участием скота уже не раз становились предметом критики исполнительных органов.

В марте 2021 года выговор получил аким Сырымского района ЗКО Тулеген Турегалиев. 28 февраля на автодороге Самара-Шымкент водитель "ВАЗ" врезался в лошадь. В результате аварии скончался 72-летний пассажир машины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1941134-mertvyh-loshadey-snyali-na-video-vozle-trassy-v-zko/