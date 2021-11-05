Школьницу сбили на пешеходном переходе в Актобе

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Ученицу 11 класса сбили в Актобе в минувший четверг. Девушка попала в больницу, передает МИА "Казинформ".

ДТП произошло напротив ДК "Геолог". Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщил корреспондентам издания пресс-секретарь ДП региона Ерболат Саркулов.

Девушка попала под колеса автомобиля "УАЗ". Сообщается, что 53-летний водитель не уступил дорогу пешеходу.

Пострадавшая школьница была госпитализирована в областную детскую клиническую больницу Актобе.

Автомобилистов призвали быть бдительными на дорогах, особенно внимательными к юным участникам дорожного движения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1940843-shkolnitsu-sbili-na-peshehodnom-perehode-v-aktobe/