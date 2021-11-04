Легковушка на летней резине врезалась в цементовоз в Алматы. Пострадал ребенок

Место ДТП. Фото: Sputnik / Стрингер

В Алатауском районе города Алматы произошла авария, в результате которой пострадали двое пассажиров. Один из них – ребенок.

Как пишет Sputnik Казахстан, авария произошла вдоль Большого Алматинского канала на пересечении с улицей Токежанова.

По словам очевидцев и водителей, незадолго до столкновения цементовоз марки "КамАЗ" двигался вдоль БАКа в восточном направлении. Водитель описал свое вождение так: впереди была пробка, а потому, с его слов, он был вынужден ехать медленно.

Когда цементовоз проехал улицу Токежанова, в него на полном ходу влетела Subaru Legacy, которая ехала в том же направлении. Из-за того, что у легковушки была летняя резина, он не успел затормозить на скользкой дороге и на полном ходу влетел в заднюю часть прицепа КамАЗа. От удара задняя часть Subaru подлетела, авто уперлось в бордюр, чуть не улетев в арык.

Место ДТП. Фото: zakon.kz

В результате ДТП пострадали два человека, ехавшие в легковушке, одним из них оказался ребенок 2008 года рождения – их обоих госпитализировали в ближайшую больницу.

Подросток, по данным издания, находится в тяжелом состоянии.

На место прибыли полицейские, которым предстоит более детально разобраться во всех обстоятельствах аварии.

Место ДТП. Фото: zakon.kz

Место ДТП. Фото: zakon.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1940624-legkovushka-na-letney-rezine-vrezalas-v-tsementovoz-v-almaty-postradal-rebenok/