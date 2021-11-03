Сабли, томагавк, ножи и лук со стрелами нашли у пьяного водителя в машине в Алматы

Сабли. Кадр из видео: t.me/megapolice_news

Пьяный водитель после нескольких опасных маневров врезался в бордюр. Прибывшие на место полицейские нашли в салоне и багажнике авто целый арсенал оружия, передает официальный Telegram-канал ДП города Алматы MegaPolice_NEWS.

Сообщается, что ДТП с участием авто марки Hyundai произошло на пересечении улиц Тимирязева и Байтурсынова. Отмечается, что скорость движения была невысокой, поэтому водитель не пострадал.

По данным полиции, вышедший из машины мужчина плохо ориентировался в пространстве, его речь была сумбурной. Его доставили на медосвидетельствование.

В ходе осмотра машины следственно-оперативная группа обнаружила два охотничьих патрона, несколько сабель, стрелы и разобранный лук, томагавк и метательные ножи.

Все это было спрятано по частям: часть нашли в багажнике, другую - в салоне под ковриком, остальное лежало в бардачке.

Следователям предстоит установить происхождение арсенала.

Сюжет о данном правонарушении начинается с 02:14.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1940430-sabli-tomagavk-nozhi-i-luk-so-strelami-nashli-u-pyanogo-voditelya-v-mashine-v-almaty-video/