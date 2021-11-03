Пьяный водитель сбил девушку в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В столице 56-летний мужчина за рулем авто марки Lexus сбил на улице Бокейхана 24-летнюю девушку, которая переходила дорогу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

Сообщается, что при проверке документов полицейские учуяли резкий запах алкоголя, исходящий от мужчины. Медосвидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения водителя.

В результате происшествия 24-летняя девушка получила телесные повреждения, ее доставили в городскую больницу. После оказания медпомощи пострадавшую отпустили домой.

По факту ДТП проводится дознание.

В полиции сообщили о еще одном случае пьяного вождения в городе, который произошел в тот же день.

От очевидца стражам порядка поступило сообщение о том, что водитель авто марки Toyota Camry сел за руль пьяным. Момент задержания 25-летнего нарушителя засняли на видеорегистратор полицейского.

Медосвидетельствование показало, что нарушитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения легкой степени тяжести.

В целом за последние три дня полицейские задержали пятерых пьяных водителей. Все они в итоге предстали перед судом и были арестованы на срок 15 суток, а также лишены водительских прав на семь лет по статье 608 КоАП РК.

Автомашины поместили на коммунальную стоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1940369-pyanyy-voditel-sbil-devushku-v-nur-sultane/