Пьяный мужчина угнал "Газель" и попал в ДТП в Алматинской области

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В Алматинской области в аварию попал автомобиль, который незадолго до этого был угнан, сообщает МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

До того, как стало известно о ДТП, в полицию с заявлением об угоне Газели обратился 54-летний житель села Узынагаш. Он сообщил, что днем ранее автомашину угнали с территории газового хозяйства в селе Кызыл-ту. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 1 ст. 200 УК РК.

Полицейские обнаружили угнанное авто брошенным в аварийном состоянии в поселке Отеген Батыра. А подозреваемого в угоне удалось найти уже на следующий день.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий уже на следующий день стражи порядка задержали подозреваемого в селе Кызыл-ту. Им оказался 35-летний местный житель, который признался в совершении преступления.

Он рассказал, что работает газосварщиком и, находясь на рабочем месте, употребил спиртные напитки. В это время ему позвонил знакомый и предложил подзаработать на перевозке груза.

Так как для осуществления задуманного нужна была грузовая автомашина, он угнал рабочую "Газель". Подъезжая к селу Отеген Батыра, злоумышленник не справился с управлением и на повороте, съехав с дороги, совершил аварию. Испугавшись, он бросил машину и убежал", – так звучит версия следствия, озвученная МВД.

В полиции уточнили, что расследование по данному факту продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1940228-pyanyy-muzhchina-ugnal-gazel-i-popal-v-dtp-v-almatinskoy-oblasti/