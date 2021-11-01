ДТП с участием автобуса и трактора произошло в Нур-Султане, пострадали три человека

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Нур-Султане на одной из улиц автобус столкнулся с трактором. В результате ДТП пострадали три человека, передает МИА "Казинформ".

Как сообщили агентству в пресс-службе City Transportation Systems, авария произошла на пересечении улицы Ташенова и проспекта Республики примерно в 13:35.

По данным компании, водитель маршрутного автобуса №2, следуя в попутном направлении, нарушил дистанцию движения из-за чего врезался в заднюю часть трактора.

В результате ДТП в больницу с различными травмами попали три пассажира. Отмечается, что в карету скорой помощи они проследовали самостоятельно.

Прибывшие на место полицейские собрали все необходимые материалы, которые будут направлены в отдел дознания.

"За водителем автобуса нарушений ПДД и ДТП не числится. Стаж на пассажирском транспорте 12 лет", - отметили в CTS.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1939990-dtp-s-uchastiem-avtobusa-i-traktora-proizoshlo-v-nur-sultane-postradali-tri-cheloveka/