Вылетел с дороги: смертельная авария произошла на трассе в СКО (фото)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Авария произошла на автодороге "Жезказган - Петропавловск" в СКО. В результате инцидента погиб пассажир авто.

Кадры с места трагедии опубликовали в паблике dtp_sko в Instagram. На фотографиях видно автомобиль, который вылетел с дороги.

В ДП региона сообщили, что ДТП произошло накануне днем. 22-летний водитель Audi не справился с управлением и совершил опрокидывание.

Один человек погиб на месте аварии, еще трое с различными травмами были доставлены в больницу.

Факт ДТП зафиксировали в ЕРДР по 345 статье УК РК. На месте трагедии работала следственно-оперативная группа отдела полиции Кызылжарского района. Стражи порядка выяснят подробности произошедшего.

По результатам проведенных мероприятий будет принято окончательное процессуальное решение.

В комментариях под публикацией пользователи стали писать, что в аварии погибла учительница биологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1939854-vyletel-s-dorogi-smertelnaya-avariya-proizoshla-na-trasse-v-sko-foto/