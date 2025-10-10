Двухэтажное кафе охватил пожар в Алматы

В пятницу, 10 октября, вечером в одном из кафе Алматы случился пожар. Информации о пострадавших в результате ЧП нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, огонь охватил двухэтажное кафе, расположенное в 1 микрорайоне в Ауэзовском районе южной столицы, - загорелась кровля здания.

Люди до прибытия пожарных самостоятельно вышли на улицу.

Информация о пострадавших на 112 не поступала.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание, площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Причины пожара устанавливаются.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

