"Что-то сильно горит": пожар произошел в районе рынка в Астане (фото, видео)

Кровлю складского помещения расположенного в районе "Байконыр" тушили столичные огнеборцы - кадры произошедшего появились в соцсетях, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Telegram-канале Astanovka_98.

"Что-то сильно горит в районе рынков Шапагат и Алем", - написал автор.

На опубликованных карах видно черный дым от пожара.

Как сообщили в МЧС, на месте спасатели работали по повышенному рангу.

Производится проливка и разборка конструкций для исключения скрытых очагов тления.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей открытое горение локализовано, что позволило избежать распространения огня на соседние постройки", - сообщили в МЧС.

Площадь возгорания 280 кв.м. Жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия были задействованы около 50 сотрудников и 14 единиц техники.

