"Что-то сильно горит": пожар произошел в районе рынка в Астане (фото, видео)
Опубликовано:
Кровлю складского помещения расположенного в районе "Байконыр" тушили столичные огнеборцы - кадры произошедшего появились в соцсетях, передает NUR.KZ.
Видео появилось в Telegram-канале Astanovka_98.
"Что-то сильно горит в районе рынков Шапагат и Алем", - написал автор.
На опубликованных карах видно черный дым от пожара.
Как сообщили в МЧС, на месте спасатели работали по повышенному рангу.
Производится проливка и разборка конструкций для исключения скрытых очагов тления.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей открытое горение локализовано, что позволило избежать распространения огня на соседние постройки", - сообщили в МЧС.
Площадь возгорания 280 кв.м. Жертв и пострадавших нет.
На месте происшествия были задействованы около 50 сотрудников и 14 единиц техники.
