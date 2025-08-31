jitsu gif
      Тела трех человек нашли на месте пожара в Алматинской области

      Опубликовано:

      Пожарные тушат возгорание
      Пожар. Иллюстративное фото: МЧС РК

      В Карасайском районе произошло загорание сухой травы, огонь перекинулся на 7 дачных домов. На месте пожара обнаружены три обгоревших тела, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

      По данным регионального ДЧС, 30 августа в 15:50 в Карасайском районе, в районе села Турар, произошло загорание сухой травы на площади 30 га.

      "Огонь перекинулся на 7 дачных домов и 6 хозяйственных построек общей площадью 531 квадратных метров, а также на автомобиль марки Honda Civic, сеновал и навес фазенды 132 квадратных метров, а также жилой дом площадью 80 кв.м.

      На момент прибытия первых подразделений ДЧС наблюдалось открытое горение всей территории строений. Благодаря оперативным действиям подразделений ДЧС Алматинской области в 00:20 пожар был локализован.

      На месте пожара обнаружены три обгоревших тела, по факту назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", - отмечается в сообщении.

      Для установления причины пожара на месте работает дознание ДЧС Алматинской области.

      По данным ДЧС региона, в Карасайском районе, в Шамалганском сельском округе, на территории государственного земельного запаса в горной местности ранее произошло загорание сухой травы на площади около 15 гектаров.

      Сегодня, по данным ведомства, огнеборцы продолжают бороться с пожаром в районе.

      "Вертолет ВСУ АО "Казавиаспас" уже выполнил 8 сбросов воды, чтобы остановить огонь в горах. К тушению привлечены все силы и средства МЧС 147 человек и 21 единица техники.

      Начальник ДЧС лично находится на месте и координирует действия. Спасатели работают днем и ночью, чтобы не допустить угрозы людям и сохранить жизнь диких животных. Ситуация под контролем, угрозы населенным пунктам нет", - заверили в ДЧС.

