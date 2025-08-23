Повышенный ранг: крупный пожар разгорелся в Горном гиганте в Алматы (видео)

Спасатели МЧС работают по повышенному рангу при тушении пожара в частном жилом доме с переходом огня на кровлю соседнего здания в микрорайоне Горный гигант Медеуского района Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, на месте развернули оперативный штаб, было организовано 3 боевых участка. Введены стволы, обеспечена бесперебойная подача воды.

Экстренные службы взаимодействия на месте. Ситуация находится под контролем.

"Информация по пострадавшим не поступала", - отметили в МЧС.

Позже в ведомстве проинформировали, что пожар ликвидирован на предварительной площади 1000 кв.м. Тушение осложнялось поздним сообщением: на момент прибытия спасателей огонь имел развившуюся форму. Дополнительные затруднения создавали конструктивные особенности здания, пристроенные вплотную, способствующие быстрому распространению пламени.

Причина пожара устанавливается.

Как вести себя при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сообщается, что нужно делать при возникновении пожара.

Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

- адрес пожара или возгорания;

- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

- свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.