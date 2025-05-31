Два человека пострадали при пожаре в магазине в Актобе (фото)
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Два человека с ожогами попали в больницу в результате пожара в Актобе - возгорание произошло в одном из магазинов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
На пульт 112 поступило сообщение о пожаре в магазине, пристроенном к одной из пятиэтажек по ул.А.Макаренко в районе Астана в Актобе.
Прибывшие по повышенному рангу пожара расчеты сообщили о возгорании деревянных конструкций кровли магазина, а также о разрыве кислородного баллона, произошедшего до прибытия сил ДЧС.
Вскрыв кровлю для обнаружения очага пожара, огнеборцы ликвидировали его на площади 100 м2.
Двое пострадавших в результате пожара с ожогами доставлены в больницу.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2250951-dva-cheloveka-postradali-pri-pozhare-v-magazine-v-aktobe-foto/