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Два человека пострадали при пожаре в магазине в Актобе (фото)

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Пожарные тушат пожар
Пожар. Фото: МЧС РК

Два человека с ожогами попали в больницу в результате пожара в Актобе - возгорание произошло в одном из магазинов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

На пульт 112 поступило сообщение о пожаре в магазине, пристроенном к одной из пятиэтажек по ул.А.Макаренко в районе Астана в Актобе.

Прибывшие по повышенному рангу пожара расчеты сообщили о возгорании деревянных конструкций кровли магазина, а также о разрыве кислородного баллона, произошедшего до прибытия сил ДЧС.

Вскрыв кровлю для обнаружения очага пожара, огнеборцы ликвидировали его на площади 100 м2.

Двое пострадавших в результате пожара с ожогами доставлены в больницу.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2250951-dva-cheloveka-postradali-pri-pozhare-v-magazine-v-aktobe-foto/