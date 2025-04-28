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Удар молнии оставил без электричества ряд улиц в Павлодаре

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Молния на небе
Молния. Иллюстративное фото: pexels.com

Молния оставила без электричества дома и предприятия в промышленной зоне Павлодара - загорелись две трансформаторные подстанции, передает NUR.KZ.

Информацию об отключении электричества сообщил аким Павлодара Хасар Хабылбеков на своей странице в Instagram.

"Попадание молнии в подстанцию "Транспортаная" вызвало отключение электричества на подстанции "Западная городская". В связи с чем отсутствовало электроснабжение в районе Лесозавода и в границах улиц Астана, Лермонтова, Бектурова. В оперативном порядке были приняты необходимые меры",- сообщил глава города.

В ДЧС региона рассказали, что 27 апреля в 20:02 на пульт дежурной службы поступило сообщение о возгорании в "Административном городке".

Выяснилось, что произошло возгорание двух трансформаторных подстанции на общей площади 80 кв. м.

"Благодаря слаженным и оперативным действиям подразделений ДЧС, возгорание было ликвидировано в 21:17. Пострадавших нет. К тушению были привлечены силы и средства ДЧС в составе 11 человек личного состава и 4 единиц техники. Также на место выезжала бригада Центра медицины катастроф", - сообщили спасатели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2239914-udar-molnii-ostavil-bez-elektrichestva-ryad-ulic-v-pavlodare/