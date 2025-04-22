Труба загорелась на стене многоэтажки в Кокшетау

Пожар в одном из мест общественного питания произошел в Кокшетау - загорелась вытяжная труба, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Как уточнили в ведомстве, сегодня в городе Кокшетау в одном из кафе, пристроенного к многоэтажному жилому дому, произошло возгорание вытяжной трубы.

На место оперативно прибыли спасатели ДЧС, которые полностью ликвидировали горение на площади 6 кв.м.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников ДЧС удалось не допустить дальнейшего распространения огня на кровлю многоэтажного жилого дома.

Пострадавших нет. Причина устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.