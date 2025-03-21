"Украшал сцену к Наурызу": мужчина получил травмы при падении и умер в больнице Жезказгана

В Сети ранее опубликована информация, что при оформлении сцены к Наурызу якобы получил травмы и скончался мужчина. На информацию отреагировали в акимате области Ұлытау, передает NUR.KZ.

Информация о несчастном случае в Жезказгане опубликована в Telegram-канале Патриот. В посте отмечается, что мужчина, украшавший сцену к Наурызу на площади перед областным акиматом в Жезказгане, якобы упал с высоты и в крайне тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. На четвертый день в реанимации он, предположительно, скончался.

"Мужчина зарегистрирован как ИП (индивидуальный предприниматель). Был привлечен к работам по оформлению сцены для празднования Наурыз мейрамы - вешал праздничный плакат на билборд и сорвался с высоты более трех метров", - отмечается в посте под выложенным с места происшествия фото.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе акимата области Ұлытау, инцидент произошел 14 марта в городе Жезказган.

"На площади "Алаша" произошел несчастный случай. Руководитель ИП гражданин В. выполнял работы на высоте свыше 3-х метров при оформлении сцены. В результате падения он получил травмы различной степени тяжести. До прибытия скорой медицинской помощи пострадавший находился в сознании.

Гражданин был доставлен в многопрофильную больницу Жезказгана, где ему была проведена операция. До 18 марта его состояние оценивалось как удовлетворительное, однако в этот день произошло резкое повышение артериального давления, что привело к летальному исходу", - сообщили в акимате.

Также по данному факту Департаментом полиции региона возбуждено уголовное дело.