Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Украшал сцену к Наурызу": мужчина получил травмы при падении и умер в больнице Жезказгана

Опубликовано:

Мужчина лежит в больнице
Больница. Иллюстративное фото: Witthaya Prasongsin/Getty Images

В Сети ранее опубликована информация, что при оформлении сцены к Наурызу якобы получил травмы и скончался мужчина. На информацию отреагировали в акимате области Ұлытау, передает NUR.KZ.

Информация о несчастном случае в Жезказгане опубликована в Telegram-канале Патриот. В посте отмечается, что мужчина, украшавший сцену к Наурызу на площади перед областным акиматом в Жезказгане, якобы упал с высоты и в крайне тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. На четвертый день в реанимации он, предположительно, скончался.

"Мужчина зарегистрирован как ИП (индивидуальный предприниматель). Был привлечен к работам по оформлению сцены для празднования Наурыз мейрамы - вешал праздничный плакат на билборд и сорвался с высоты более трех метров", - отмечается в посте под выложенным с места происшествия фото.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе акимата области Ұлытау, инцидент произошел 14 марта в городе Жезказган.

"На площади "Алаша" произошел несчастный случай. Руководитель ИП гражданин В. выполнял работы на высоте свыше 3-х метров при оформлении сцены. В результате падения он получил травмы различной степени тяжести. До прибытия скорой медицинской помощи пострадавший находился в сознании.

Гражданин был доставлен в многопрофильную больницу Жезказгана, где ему была проведена операция. До 18 марта его состояние оценивалось как удовлетворительное, однако в этот день произошло резкое повышение артериального давления, что привело к летальному исходу", - сообщили в акимате.

Также по данному факту Департаментом полиции региона возбуждено уголовное дело.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2229965-ukrashal-scenu-k-nauryzu-muzhchina-poluchil-travmy-pri-padenii-i-umer-v-bolnice-zhezkazgana/