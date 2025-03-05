Тепловоз загорелся в Костанае (видео)
Опубликовано:
Тепловоз загорелся в ангаре на территории одного из предприятий в Костанае - огонь мог перекинуться на склады, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Сегодня на пульт дежурного 112 поступило сообщение о пожаре на территории предприятия по производству муки расположенного по улице Киевской в Костанае.
На место незамедлительно были направлены пожарные расчеты по повышенному номеру вызова.
Установлено, что в металлическом ангаре горит тепловоз с дизельным топливом.
"Благодаря слаженным действиям спасателей пожар удалось быстро ликвидировать, предотвратив распространение огня на соседние склады. В результате оперативной работы от огня спасено более 200 тонн муки", - сообщили спасатели.
Пострадавших нет.
Причина устанавливается.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2225852-teplovoz-zagorelsya-v-kostanae-video/