Тепловоз загорелся в Костанае (видео)

Тепловоз загорелся в ангаре на территории одного из предприятий в Костанае - огонь мог перекинуться на склады, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Сегодня на пульт дежурного 112 поступило сообщение о пожаре на территории предприятия по производству муки расположенного по улице Киевской в Костанае.

На место незамедлительно были направлены пожарные расчеты по повышенному номеру вызова.

Установлено, что в металлическом ангаре горит тепловоз с дизельным топливом.

"Благодаря слаженным действиям спасателей пожар удалось быстро ликвидировать, предотвратив распространение огня на соседние склады. В результате оперативной работы от огня спасено более 200 тонн муки", - сообщили спасатели.

Пострадавших нет.

Причина устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.