25 человек эвакуировали из-за пожара в магазине в Костанае (видео)
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В Костанае сотрудники МЧС при пожаре эвакуировали 25 человек - загорелись холодильник и кассовый аппарат, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как уточнили спасатели, на первом этаже пятиэтажного жилого дома в продуктовом магазине произошло загорание холодильника и кассового аппарата.
Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали пожар на малой площади и с верхних этажей эвакуировали 25 человек, из них 7 детей. Пострадавших нет, причина устанавливается.
Ранее в МЧС напомнили правила безопасности при эвакуации:
- Не паникуйте, сохраняйте спокойствие;
- Не оставляйте без присмотра детей;
- Покиньте здание согласно плану эвакуации, или сразу устремляйтесь к известному Вам выходу;
- Не пользуйтесь лифтом, спускайтесь по лестницам, не поднимайтесь на более высокие этажи;
- Проходя по задымленным участкам, постарайтесь преодолеть их, задерживая дыхание или закрыв рот и нос носовым платком или рукавом одежды, при этом лучше смочить ткань водой;
- Опуститесь как можно ниже – внизу меньше концентрация дыма, он распространяется снизу-вверх.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221112-25-chelovek-evakuirovali-iz-za-pozhara-v-magazine-v-kostanae-video/