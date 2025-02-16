25 человек эвакуировали из-за пожара в магазине в Костанае (видео)

В Костанае сотрудники МЧС при пожаре эвакуировали 25 человек - загорелись холодильник и кассовый аппарат, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточнили спасатели, на первом этаже пятиэтажного жилого дома в продуктовом магазине произошло загорание холодильника и кассового аппарата.

Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали пожар на малой площади и с верхних этажей эвакуировали 25 человек, из них 7 детей. Пострадавших нет, причина устанавливается.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасности при эвакуации:

Не паникуйте, сохраняйте спокойствие;

Не оставляйте без присмотра детей;

Покиньте здание согласно плану эвакуации, или сразу устремляйтесь к известному Вам выходу;

Не пользуйтесь лифтом, спускайтесь по лестницам, не поднимайтесь на более высокие этажи;

Проходя по задымленным участкам, постарайтесь преодолеть их, задерживая дыхание или закрыв рот и нос носовым платком или рукавом одежды, при этом лучше смочить ткань водой;

Опуститесь как можно ниже – внизу меньше концентрация дыма, он распространяется снизу-вверх.