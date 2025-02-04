Пожар произошел в мебельном магазине в Алматы

Еще один пожар произошел сегодня в Алматы - загорелся мебельный магазин. Кадры с места событий очевидцы опубликовали в Сети, передает NUR.KZ.

Еще один пожар сняли на видео алматинцы - кадры появились в Telegram-канале kris_p_almaty.

Очевидцы сообщили, что загорелся мебельный магазин на улице Розыбакиева.

В пресс-службе ДЧС корреспонденту NUR.KZ сообщили, что сегодня в 11:30 поступило сообщение от жителей о том, что в здании по улице Розыбакиева происходит горение мебельном магазине "Уют".

Специалисты обесточили здание.

На место происшествия выехали 22 человека личного состава и 5 единиц техники ДЧС. В 12:07 достигнута локализация.

Также на месте пожара был задействован автомобиль дымоудаления.

Ранее в МЧС озвучили порядок действий в случае возникновения пожара в доме:

Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;

В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.);

Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;

Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;

Если дым уже проник в ваш дом, держитесь ближе к полу: там всегда есть свежий воздух.

Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;

Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните на номер 112!