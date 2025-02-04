Пожар произошел в мебельном магазине в Алматы
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Еще один пожар произошел сегодня в Алматы - загорелся мебельный магазин. Кадры с места событий очевидцы опубликовали в Сети, передает NUR.KZ.
Еще один пожар сняли на видео алматинцы - кадры появились в Telegram-канале kris_p_almaty.
Очевидцы сообщили, что загорелся мебельный магазин на улице Розыбакиева.
В пресс-службе ДЧС корреспонденту NUR.KZ сообщили, что сегодня в 11:30 поступило сообщение от жителей о том, что в здании по улице Розыбакиева происходит горение мебельном магазине "Уют".
Специалисты обесточили здание.
На место происшествия выехали 22 человека личного состава и 5 единиц техники ДЧС. В 12:07 достигнута локализация.
Также на месте пожара был задействован автомобиль дымоудаления.
Ранее в МЧС озвучили порядок действий в случае возникновения пожара в доме:
- Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;
- В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, покрывала, песок, воду и др.);
- Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;
- Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;
- Если дым уже проник в ваш дом, держитесь ближе к полу: там всегда есть свежий воздух.
- Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;
- Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните на номер 112!
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2217824-pozhar-proizoshel-v-mebelnom-magazine-v-almaty-video/