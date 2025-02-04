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Пожар произошел в мебельном магазине в Алматы

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Пожарные тушат пожар
Пожар. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

Еще один пожар произошел сегодня в Алматы - загорелся мебельный магазин. Кадры с места событий очевидцы опубликовали в Сети, передает NUR.KZ.

Еще один пожар сняли на видео алматинцы - кадры появились в Telegram-канале kris_p_almaty.

Очевидцы сообщили, что загорелся мебельный магазин на улице Розыбакиева.

В пресс-службе ДЧС корреспонденту NUR.KZ сообщили, что сегодня в 11:30 поступило сообщение от жителей о том, что в здании по улице Розыбакиева происходит горение мебельном магазине "Уют".

Специалисты обесточили здание.

На место происшествия выехали 22 человека личного состава и 5 единиц техники ДЧС. В 12:07 достигнута локализация.

Также на месте пожара был задействован автомобиль дымоудаления.

Ранее в МЧС озвучили порядок действий в случае возникновения пожара в доме:

  • Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;
  • В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.);
  • Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;
  • Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;
  • Если дым уже проник в ваш дом, держитесь ближе к полу: там всегда есть свежий воздух.
  • Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;
  • Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните на номер 112!

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2217824-pozhar-proizoshel-v-mebelnom-magazine-v-almaty-video/