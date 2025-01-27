Почти 50 человек эвакуировались из здания из-за пожара в Актау (видео)
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Пожарные ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме в Актау - до прибытия сотрудников противопожарной службы из дома эвакуировались почти 50 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
По данным ведомства, в 17-м микрорайоне города в многоэтажном жилом доме на десятом этаже загорелся балкон квартиры - огонь быстро распространился и перешел на квартиру.
️До прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли на улицу 47 человек из них, 16 детей.
"Благодаря слаженным и профессионально грамотным действиям огнеборцев, удалось предотвратить распространения огня. На месте пожара работали медики ЦМК МЧС РК", - сообщили в МЧС.
Пожар ликвидирован на площади 40 кв.м. Пострадавших нет.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2215604-pochti-50-chelovek-evakuirovalis-iz-zdaniya-iz-za-pozhara-v-aktau-video/