Почти 50 человек эвакуировались из здания из-за пожара в Актау (видео)

Пожарные ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме в Актау - до прибытия сотрудников противопожарной службы из дома эвакуировались почти 50 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, в 17-м микрорайоне города в многоэтажном жилом доме на десятом этаже загорелся балкон квартиры - огонь быстро распространился и перешел на квартиру.

️До прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли на улицу 47 человек из них, 16 детей.

"Благодаря слаженным и профессионально грамотным действиям огнеборцев, удалось предотвратить распространения огня. На месте пожара работали медики ЦМК МЧС РК", - сообщили в МЧС.

Пожар ликвидирован на площади 40 кв.м. Пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.