Семь человек спасли из пожара в новогоднюю ночь в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске минувшей ночью произошел пожар в одном из многоэтажных домов - пожарные спасли семь человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

В многоэтажном жилом доме по улице Казахстан загорелся балкон квартиры, расположенной на седьмом этаже.

Прибывшие пожарные по лестничному маршу эвакуировали семь жителей, из них двух детей. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар на площади 4 кв.м.

Пострадавших нет.

Отметим, ранее в МЧС напомнили правила безопасности при эвакуации:

1. Не паникуйте, сохраняйте спокойствие;

2. Не оставляйте без присмотра детей;

3. Покиньте здание согласно плану эвакуации, или сразу устремляйтесь к известному Вам выходу;

4. Не пользуйтесь лифтом, спускайтесь по лестницам, не поднимайтесь на более высокие этажи;

5. Проходя по задымлённым участкам, постарайтесь преодолеть их, задерживая дыхание или закрыв рот и нос носовым платком или рукавом одежды, при этом лучше смочить ткань водой;

6. Опуститесь как можно ниже – внизу меньше концентрация дыма, он распространяется снизу-вверх.