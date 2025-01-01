Искусственная пальма горела в Актау в новогоднюю ночь (видео)

Пальма загорелась на набережной Актау во время встречи Нового года - пожар случился в первые часы 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.

Сегодня в Актау на открытой территории набережной произошло загорание искусственной пальмы.

"Спасатели не допустили распространение огня и ликвидировали горение за 9 минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

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Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.