Искусственная пальма горела в Актау в новогоднюю ночь (видео)
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Пальма загорелась на набережной Актау во время встречи Нового года - пожар случился в первые часы 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.
Сегодня в Актау на открытой территории набережной произошло загорание искусственной пальмы.
"Спасатели не допустили распространение огня и ликвидировали горение за 9 минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.
Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2207388-iskusstvennaya-palma-gorela-v-aktau-v-novogodnyuyu-noch-video/