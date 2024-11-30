10 человек спасли из пожара в Усть-Каменогорске

В двухэтажном жилом доме в Усть-Каменогорске произошел пожар. Прибывшим на место пожарным пришлось эвакуировать его жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Прибывшими на место происшествия спасателями из сильно задымленного подъезда спасено два и эвакуировано восемь жителей дома, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Пожар ликвидировали, никто не пострадал.

Как вести себя при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112. Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.