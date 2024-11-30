10 человек спасли из пожара в Усть-Каменогорске
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В двухэтажном жилом доме в Усть-Каменогорске произошел пожар. Прибывшим на место пожарным пришлось эвакуировать его жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Прибывшими на место происшествия спасателями из сильно задымленного подъезда спасено два и эвакуировано восемь жителей дома, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Пожар ликвидировали, никто не пострадал.
Как вести себя при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112. Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2194629-10-chelovek-spasli-iz-pozhara-v-ust-kamenogorske/