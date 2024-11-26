"Никто не оставался в стороне": село оштрафовали за бездействие во время пожара в Карагандинской области

Администрацию села оштрафовали за бездействие во время степного пожара - жители Талды возмущены решением суда, передает сайт телеканала КТК.

Сельчане приняли обвинения в бездействии за личное оскорбление - говорят, тушить помогали и старики, и дети.

"Что мы могли сделать? Там каменистая местность, туда даже на технике не могли добраться. Каждая семья – и дети, и взрослые, никто не оставался в стороне, все дни воду туда возили. Помогали, чем могли сутками. Но пламя было не остановить, тем более ветер был сильный. А теперь еще и штраф. Как наш аул без бюджета будет? Пусть нас тогда закроют", - возмущается местный житель Сагындык Аукешов.

Пожар произошел в июне 2023 года - площадь составила 2 га в степи, пламя добралось до леса. Ликвидировать пламя удалось только на 8-е сутки, а чтобы потушить пожар полностью, ушло еще 8 суток.

Отмечается, что тогда к мощному пламени не могли подобраться даже на спецтехнике. Все это время жители готовили для пожарных еду и привозили воду. А теперь сельчан обвиняют в бездействии.

"Из-за неправильной организации добровольного противопожарного формирования администрацией сельского округа полевой пожар перекинулся на государственный лесной фонд. В результате пожара сгорело 169 гектаров лесной площади. Дело было тщательно рассмотрено в суде, и вынесено решение", - заявил директор ГУ "Актогайское хозяйство по охране лесов и животного мира" Мирас Касымхан.

Решение суда вызвало возмущение у районного акимата. Власти отмечают, что несмотря на то что в бумагах этого не было зафиксировано, на самом деле жители принимали самое активное участие в борьбе со стихией.

Тем не менее больше всего в Талды теперь переживают, что из-за штрафа останутся без ремонта дорог, зданий или даже воды.

"Несмотря на то что пожар тушили не только жители села Талды, но и из соседних сел приезжали, говорят, что мы бездействовали. Работы, как и везде, много: ремонт в школе, в Доме культуры, детские кружки. Откуда мы берем средства на дороги и водоснабжение? Если нас обвиняют наши же коллеги и выставляют штрафы, где мы возьмем средства для Талды и других сел?" - задается вопросом замакима Шетского района Даурен Карсенбаев.

Акимат села готовит апелляционную жалобу. Отмечается, чтобы выплатить штраф, придется экономить 7 лет.

Источник: КТК

Согласно закону "О гражданской защите" в зону ответственности государственной противопожарной службы входит тушение пожаров на территориях населенных пунктов, стратегических, особо важных государственных объектах и объектах жизнеобеспечения государственной собственности. Вместе с тем, конечно, осуществляется содействие лесхозам в рамках действующих двухсторонних соглашений. Однако отвлечение сил и средств органов государственной противопожарной службы для тушения природных пожаров может создавать угрозу для своевременной ликвидации возможных ЧС в самих населенных пунктах.