Грузовик горел на окраине Кокшетау (видео)
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Пожар произошел в Кокшетау сегодня вечером - загорелся грузовой автомобиль. Пожарные показали кадры тушения огня, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как уточнили в ведомстве, произошло загорание кабины грузовой автомашины.
"Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня. Пожар ликвидировано на площади 2 кв.м. Пострадавших нет. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2177514-gruzovik-gorel-na-okraine-kokshetau-video/