Грузовик горел на окраине Кокшетау (видео)

Пожар произошел в Кокшетау сегодня вечером - загорелся грузовой автомобиль. Пожарные показали кадры тушения огня, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как уточнили в ведомстве, произошло загорание кабины грузовой автомашины.

"Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня. Пожар ликвидировано на площади 2 кв.м. Пострадавших нет. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.