Ураган "Милтон" обрушился на Флориду: сколько человек погибли

В результате урагана "Милтон" в США погибли как минимум 15 человек. В одном из случаев мужчина скончался из-за травм, полученных от падения дерева, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

Шесть человек погибли в городе Порт-Сент-Луси - на него обрушилась дюжина торнадо, четыре человека - в округе Волуша, двое погибших - из Сент-Питерсберга. Еще один мужчина погиб в результате столкновения с падающим дерева в округе Ситрес.

Ранее стало известно, что по всей Флориде резко возросло количество отключений электроэнергии, поскольку ураган Милтон движется вглубь страны. Сообщается, что за три часа количество жителей, оставшихся без света, увеличилось в 2 раза и сейчас превысило 2 млн потребителей.

Как писала Русская Би-би-си, ураган "Милтон" может стать сильнейшим за последние 100 лет в США. Исключительная мощь урагана заключается в том, что он может спровоцировать несколько торнадо. Ему заранее была присвоена наивысшая пятая категория по шкале Саффира-Симпсона. Такая категория присваивается, когда порывы ветра достигают не менее 252 км/час.

Из-за урагана и сложившейся в результате ситуации президент США Джо Байден отложил поездки в Германию и Андолу.