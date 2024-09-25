Битум загорелся на строительном объекте в центре Астаны (видео)
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Пожар произошел сегодня в Астане - загорелся битум на одном из строительных объектов столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В эти минуты в столичные спасатели тушат возгорание битума в одном из строительных объектов по улице Керей Жанибек хандар и проспекту Улы Дала района Есиль", - сообщили в ведомстве.
Правила поведения при пожаре.
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2165979-bitum-zagorelsya-na-stroitelnom-obekte-v-centre-astany/
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