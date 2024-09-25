Битум загорелся на строительном объекте в центре Астаны (видео)

Пожар произошел сегодня в Астане - загорелся битум на одном из строительных объектов столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В эти минуты в столичные спасатели тушат возгорание битума в одном из строительных объектов по улице Керей Жанибек хандар и проспекту Улы Дала района Есиль", - сообщили в ведомстве.

Правила поведения при пожаре.

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.