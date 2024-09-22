Авто, сопровождавшее послов из 12 государств, включая Казахстан, подорвалось на мине в Пакистане

Автомобиль полицейских, сопровождавший послов из 12 государств, включая Казахстан, подорвался на мине. Никто из дипломатов не пострадал, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на МИД РК.

"22 сентября в провинции Хайбер-Пахтунхва на мине подорвалась машина полиции, сопровождавшая послов из 12 государств. Ранены трое полицейских, один погиб. Представители дипкорпуса не пострадали, все послы вернулись в Исламабад.

Послы направлялись в город Сват для участия в Конференции по туризму, организованной Торгово-промышленной палатой Исламабад", - рассказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Посол Казахстана был в составе этой колонны, ни он, ни другие иностранные послы не пострадали, они в безопасности. На данный момент они уже в Исламабаде.