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Новости русской службы Би-би-си

В Ла-Манше перевернулась лодка с мигрантами: не менее 12 погибших

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Спасение мигрантов
Спасение мигрантов. Иллюстративное фото: Andrew Aitchison/Getty Images

По меньшей мере 12 человек погибли во вторник у побережья французской коммуны Ле-Портель, к юго-западу от Кале, где перевернулось и затонуло небольшое судно, перевозившее нелегальных мигрантов, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Возможно, жертв трагедии будет больше, предупредил министр: сколько именно людей находилось на борту перевернувшегося судна, пока неясно, но уже понятно, что мигрантов было не менее 70.

Как уточнили в местном отделении береговой охраны, более полусотни пассажиров затонувшей лодки удалось спасти, среди 53 выживших в крушении — немало получивших травмы, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Еще по меньшей мере два числились пропавшими без вести. Их судьба по-прежнему неизвестна, но поисково-спасательная операция в проливе закончена: все участвовавшие в ней суда отплыли в Булонь-сюр-Мер.

"Страшное кораблекрушение в Па-де-Кале, у Вимеру. По предварительным данным, погибли 12 человек, двое пропали без вести, несколько человек ранены. Все государственные ведомства мобилизованы для поиска пропавших и оказания помощи раненым. Я еду на встречу с избранными представителями и службами спасения".

Дарманен лично побывал на месте трагедии в Ле-Портели, где встретился с главой местной префектуры (губернатором региона) Нор-Па-де-Кале и поговорил с репортерами.

По его словам, более 70 человек пустились в путь через Ла-Манш на лодке длиной менее семи метров, а перегруженное судно может пойти ко дну "очень, очень быстро", и именно поэтому в трагедиях, подобных этой, гибнет так много людей.

Он также уточнил, что большинство погибших — женщины, в том числе несколько несовершеннолетних.

Как напоминает корреспондент Би-би-си в регионе Саймон Джонс, это далеко не первая трагедия в длинном списке переполненных мигрантами лодок, катеров и самодельных плавсредств, отправившихся от французских берегов в сторону Англии, но так до нее и не добравшихся.

За восемь месяцев текущего года (то есть не считая вторничной трагедии) при попытке пересечения Ла-Манша погибли 25 человек — и это уже больше, чем за весь предыдущий год.

Впрочем, более 20 тысяч нелегальных мигрантов за тот же период благополучно пересекли пролив и добрались до территории Соединенного Королевства.

Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, но в два с лишним раза меньше, чем в 2022-м, когда в страну этим путем прибыло более 45 тысяч мигрантов.

Больше всего среди нелегалов граждан Афганистана — почти каждый пятый, на втором месте (13%) — иранцы.

Лейбористское правительство страны обещало вплотную заняться этой проблемой и "взять ее под контроль".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2156823-v-la-manshe-perevernulas-lodka-s-migrantami-ne-menee-12-pogibshih/

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