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Автомобиль вспыхнул в гараже в Костанайской области

Опубликовано:

Пожарные тушат пожар
Пожар. Фото: МЧС РК

Легковушка горела минувшей ночью в Костанайской области - огонь вспыхнул в гараже, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

Сегодня в Лисаковске в металлическом гараже произошло загорание легкового автомобиля.

Силами МЧС горение было ликвидировано. Пострадавших нет.

Отметим, в МЧС напомнили, что во избежание возгорания автомобиля, автовладельцам рекомендуется:

  • вовремя проходить техосмотр;
  • устанавливать электронику только в специализированных центрах;
  • всегда держать исправный огнетушитель в салоне автомобиля;
  • следить за исправностью топливной аппаратуры двигателя;
  • не держать посторонние, легко воспламеняемые предметы в автомобиле;
  • перевозить горюче-смазочные материалы только в герметичных емкостях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2155627-avtomobil-vspyhnul-v-garazhe-v-kostanayskoy-oblasti/

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