Автомобиль вспыхнул в гараже в Костанайской области

Легковушка горела минувшей ночью в Костанайской области - огонь вспыхнул в гараже, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

Сегодня в Лисаковске в металлическом гараже произошло загорание легкового автомобиля.

Силами МЧС горение было ликвидировано. Пострадавших нет.

Отметим, в МЧС напомнили, что во избежание возгорания автомобиля, автовладельцам рекомендуется:

вовремя проходить техосмотр;

устанавливать электронику только в специализированных центрах;

всегда держать исправный огнетушитель в салоне автомобиля;

следить за исправностью топливной аппаратуры двигателя;

не держать посторонние, легко воспламеняемые предметы в автомобиле;

перевозить горюче-смазочные материалы только в герметичных емкостях.