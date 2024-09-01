Автомобиль вспыхнул в гараже в Костанайской области
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Легковушка горела минувшей ночью в Костанайской области - огонь вспыхнул в гараже, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.
Сегодня в Лисаковске в металлическом гараже произошло загорание легкового автомобиля.
Силами МЧС горение было ликвидировано. Пострадавших нет.
Отметим, в МЧС напомнили, что во избежание возгорания автомобиля, автовладельцам рекомендуется:
- вовремя проходить техосмотр;
- устанавливать электронику только в специализированных центрах;
- всегда держать исправный огнетушитель в салоне автомобиля;
- следить за исправностью топливной аппаратуры двигателя;
- не держать посторонние, легко воспламеняемые предметы в автомобиле;
- перевозить горюче-смазочные материалы только в герметичных емкостях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2155627-avtomobil-vspyhnul-v-garazhe-v-kostanayskoy-oblasti/