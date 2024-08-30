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Мощнейший тайфун в Японии: появились видео разгула стихии

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Тайфун "Шайшань" бушует в Японии
Тайфун "Шайшань" бушует в Японии. Фото: Kyodo News via Getty Images

Вследствие влияния тайфуна "Шайшань" в Японии сотни тысяч домов остались без электричества, миллионам жителей рекомендовано эвакуироваться, есть погибшие и пострадавшие, передает NUR.KZ.

29 августа сообщалось, что на юго-западное побережье Японии обрушился мощнейший тайфун "Шаньшань", подобного которому в стране не помнят уже несколько десятилетий.

Стихия принесла с собой проливные дожди, приведшие к масштабным наводнениям, оползням и отключениям электричества.

Тайфун "Шаньшань" бушует в Японии
Тайфун "Шаньшань" бушует в Японии. Фото: Yuichi Yamazaki / AFP via Getty Images

Тайфун "Шаньшань" бушует в Японии
Тайфун "Шаньшань" бушует в Японии. Фото: Kyodo News via Getty Images

Тайфун "Шаньшань" бушует в Японии
Тайфун "Шаньшань" бушует в Японии. Фото: STR / JIJI Press / AFP via Getty Images

В социальных сетях распространяются фото и видео масштабного стихийного бедствия. Сообщается о трех погибших и более чем семидесяти пострадавших.

По кадрам видно, что тайфун нанес обширный ущерб острову Кюсю, включая оползни, разрушенные дома и инфраструктуру. Также сообщается, что объявлено предупреждение из-за риска наводнения.

The New York Times сообщают, что распоряжение об эвакуации затрагивает более 4 млн жителей Японии.

ABC news показывают устрашающее видео борьбы самолета с порывами ветра при заходе на посадку в аэропорт Фукуока.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2155347-tayfun-shanshan-bushuet-v-yaponii-video/

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