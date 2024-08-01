Прицеп и три машины сгорели на автостоянке в Шымкенте

Пожар случился минувшей ночью в Шымкенте - на автостоянке загорелся прицеп грузовика, огонь перекинулся на три машины, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, пожар случился в районе Туран города Шымкент.

По данным ведомства, на открытой автостоянке загорелся деревянный прицеп грузового автомобиля с последующим переходом огня на рядом стоящих трех автомашин.

Силами МЧС пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Причину пожара устанавливают компетентные органы.

Что делать, если загорелось авто?

По информации на сайте "Электронного правительства", при возникновении пожара в автомобиле или общественном транспорте:

немедленно сообщите водителю о возгорании;

остановите машину, выключите двигатель, поставьте на тормоз;

покиньте машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;

постарайтесь потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;

при возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);

отойдите подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.

При первых признаках возгорания и запахе дыма необходимо вызвать пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.