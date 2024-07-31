В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель раков в Мангистау
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Блогер Азамат Сарсенбаев заявил о массовой гибели раков в Мангистауской области - он показал множество тушек. В МСХ Казахстана прокомментировали случившееся, передает NUR.KZ.
Информация о гибели раков и бычков появилась на странице блогера в Instagram.
Также он высказал свое предположение в новой публикации - по его словам, в гибели виноваты рыбаки.
Азамат заявил, что рыбаки ловят по 300-400 кг раков и бычков, а реализуют лишь половину улова - остальное, по его словам, сбрасывают в море.
В своем официальном Telegram-канале Минсельхоз РК прокомментировал случившееся.
"По данному поводу сообщаем, что согласно Схемы взаимодействия при обнаружении угрозы и (или) гибели рыбных ресурсов и других водных животных, Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства были проинформированы заинтересованные государственные органы", - заявили в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что на место предположительной гибели раков выехали государственные инспектора управления рыбной инспекции по Мангистауской области совместно с представителями департамента экологии по Мангистауской области.
В МСХ сообщили, что из-за погодных условий (прошедший шторм, мутная вода) визуально обнаружить место гибели раков не представилось возможным.
Департаментом экологии отобраны пробы воды для лабораторных исследований.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2142750-v-minselhoze-prokommentirovali-massovuyu-gibel-rakov-v-mangistau/