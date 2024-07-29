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45 тонн сена горели в области Абай

Опубликовано:

Пожарные тушат пожар
Пожар. Фото: МЧС РК

Десятки тонн сена загорелись во дворе частного дома в области Абай - огнеборцы ликвидировали пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Инцидент произошел в селе Аксуат - во дворе частного жилого дома произошло горение 45 тонн сена с переходом огня на грузовой автомобиль.

Силами МЧС пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, отметили в ведомстве.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2141071-45-tonn-sena-goreli-v-oblasti-abay/

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