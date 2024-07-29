45 тонн сена горели в области Абай
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Десятки тонн сена загорелись во дворе частного дома в области Абай - огнеборцы ликвидировали пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Инцидент произошел в селе Аксуат - во дворе частного жилого дома произошло горение 45 тонн сена с переходом огня на грузовой автомобиль.
Силами МЧС пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, отметили в ведомстве.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2141071-45-tonn-sena-goreli-v-oblasti-abay/