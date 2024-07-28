Рулоны сена горели в Актюбинской области (фото)

Крупный пожар произошел сегодня утром на территории частного жилого дома в селе Жарык Кобдинского района Актюбинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Там произошло возгорание сена.

Пожар начался на рассвете, как отметили в МЧС, из-за сильного ветра тушение пожара было затруднено.

В результате работы сотрудников противопожарной службы было спасено крестьянское хозяйство и 30 рулонов сена, что предотвратило распространение огня на сельскую местность.

️Пожар был полностью потушен на площади 500 кв.м. Причина пожара устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.