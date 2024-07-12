Катастрофа самолета Superjet 100 в Подмосковье: что об этом известно

Самолет Superjet 100 разбился в лесном массиве у деревни Большое Карасево под Коломной в Московской области. На борту были только три члена экипажа, все они погибли. Это третья катастрофа с человеческими жертвами за 13 лет эксплуатации нового российского самолета.

Superjet 100 упал во время тестового полета после планового ремонта. Это произошло около 15 часов по московскому времени.

Все три члена экипажа, находившиеся на борту, погибли, сообщило МЧС. Они были сотрудниками компании "Гражданские самолеты Сухого", со ссылкой на оперативные службы пишет ТАСС.

По данным Росавиации, пассажиров в самолете не было. На земле жертв нет, заявили в МЧС.

Источник "Интерфакса" в экстренных службах рассказал, что во время полета экипаж подал сигнал бедствия, был перенаправлен в зону ожидания и несколько минут вырабатывал топливо. При попытке захода на посадку самолет пропал с радаров, сообщил источник.

По одной из предварительных версий, которую ТАСС приводит со ссылкой на оперативные службы, причиной крушения Superjet 100 мог стать отказ двигателя; по другой версии, о которой рассказали источники "РИА Новости" — одновременный отказ обоих двигателей.

По данным Минпромторга, разбившийся самолет не был полностью импортозамещенным.

Примерно в это же время в том же районе совершал испытательный полет обновленный Superjet 100NEW, собранный из российских деталей и компонентов. Он благополучно приземлился, проведя в воздухе примерно полтора часа.

Упавший Superjet 100 был произведен в 2014 году. Его единственным эксплуатантом была "Газпром Авиа", подтвердила транспортная прокуратура.

По факту падения самолета возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Расследовать авиакатастрофу будет Межгосударственный авиационный комитет при участии Росавиации. Оба черных ящика найдены на месте падения, состояние приборов удовлетворительное.

Первый серийный экземпляр нового российского ближнемагистрального самолета Superjet 100 был передан в эксплуатацию в 2011 году. За 13 лет эксплуатации это третья авиакатастрофа Superjet 100, в которой погибли люди.

Первая произошла 9 мая 2012 года в Индонезии. В ходе демонстрационного полета самолет врезался в гору Салак из-за ошибки экипажа и индонезийского диспетчера. Все находившиеся на борту 45 человек, в том числе 8 россиян, погибли.

В мае 2019 года в Superjet 100, вылетевший из "Шереметьево" в Мурманск, ударила молния, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Из-за ошибок в управлении самолет совершил жесткую посадку и загорелся, погиб 41 человек из 78, находившихся на борту, еще 10 получили тяжелые травмы.

Какое значение может иметь "неполное импортозамещение" потерпевшего катастрофу самолета, объясняет обозреватель Би-би-си Павел Аксенов.

Очевидной причины авиакатастрофы самолета SuperJet в Подмосковье по открытым данным назвать невозможно. На видеозаписи полета самолета, которая попала в интернет, не видно ничего необычного. Упавший лайнер только что прошел плановое техобслуживание и направлялся в аэропорт Внуково.

Как сообщил Минпромторг, конкретно этот самолет не был построен в рамках программы импортозамещения, то есть в нем могло быть значительное количество деталей иностранного производства. Это довольно серьезная проблема для его техобслуживания, поскольку после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия оказалась в международной изоляции, в том числе и в области поставок запчастей. Тем не менее, считается, что российские авиакомпании смогли наладить импорт многих необходимых запчастей в обход санкций.

Говорить об отказе техники как об основной и очевидной причине катастрофы, нельзя. Надежность в авиации обеспечивается строгим соблюдением регламента. Именно соблюдение регламента в первую очередь обеспечивает безопасность полетов: самолет не должен летать с неисправными деталями. Но и технический отказ в воздухе тоже может быть вызван человеческим фактором