На видео, распространенном в соцсетях, видно, что один из аттракционов парка вышел из строя, в результате чего пятеро детей были госпитализированы в областную детскую больницу. По информации, предоставленной управлением здравоохранения Атырауской области, четверо детей после получения медицинской помощи были отправлены на амбулаторное лечение, а один ребенок остался в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как сообщает издание, администрация парка "Керемет" не предоставила официальный комментарий по этому случаю. Отметим, что по ч.2 ст.306 УК РК выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерная выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека, если они: 1) совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для малолетних; 2) повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью двух или более лиц, - наказываются штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.