В аэропорту Дели обрушилась часть крыши: есть погибший и раненые

В международном аэропорту Дели в зоне Терминала 1 обрушились часть крыши и опорные балки, придавив припаркованные автомобили, передает NUR.KZ.

Как сообщает сайт телеканала NDTV, были повреждены четыре транспортных средства. На месте работают экстренные службы. В ходе спасательных работ из одного автомобиля извлечено тело мужчины.

ЧП в аэропорту Дели: NDTV

ЧП в аэропорту Дели: NDTV

ЧП в аэропорту Дели: NDTV

В официальном заявлении аэропорта Дели говорится, что часть навеса на старой площадке вылета Терминала 1 аэропорта Дели обрушилась из-за сильного дождя, начавшегося сегодня рано утром.

В качестве меры безопасности все вылеты из терминала приостановлены, стойки регистрации закрыты.

Министр гражданской авиации сообщил в соцсети Х, что лично контролирует ситуацию.

Сильный дождь продолжается в Дели второй день подряд. В некоторых районах города выявлены подтопления.

Как сообщается на официальном русскоязычном сайте аэропорта, Международный аэропорт имени Индиры Ганди - это главный хаб гражданской авиации в столичном регионе Индии.

Аэропорт назван в честь бывшего премьер-министра Индии Индиры Ганди и является самым загруженным аэропортом страны по количеству взлётов и посадок. В 2023 году пассажиропоток достиг 65 млн.

Последняя модернизация аэропорта Дели была проведена в 2020 году. В рамках этой реконструкции был проведён третий этап расширения терминала 1 международного аэропорта Дели, который включает в себя объединение терминалов отправления и прибытия, строительство нового перрона, четвёртой взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек и модернизацию терминала 3.