Машина загорелась во дворе дома в Павлодаре
Опубликовано:
Легковой автомобиль загорелся на территории частного дома в Павлодаре - подробности рассказали в Telegram-канале МЧС Казахстана, передает NUR.KZ.
Силами МЧС пожар ликвидирован за 18 минут с момента прибытия. Пострадавших нет. Причина устанавливается.
Также огнеборцы показали кадры с места пожара.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2123973-mashina-zagorelas-vo-dvore-doma-v-pavlodare/