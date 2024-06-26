Машина загорелась во дворе дома в Павлодаре

Легковой автомобиль загорелся на территории частного дома в Павлодаре - подробности рассказали в Telegram-канале МЧС Казахстана, передает NUR.KZ.

Силами МЧС пожар ликвидирован за 18 минут с момента прибытия. Пострадавших нет. Причина устанавливается.

Также огнеборцы показали кадры с места пожара.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.