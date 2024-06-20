Ураган "Эдгар" охватил Москву: сообщается о погибших (видео)

Сильнейший ураган "Эдгар" бушует сегодня в Москве. Жителям города советуют не выходить из дома, так как возможно формирование смерчей. Уже есть информация о жертвах непогоды.

19 июня в МЧС жителей и гостей Москвы предупредили о том, что сегодня в городе ожидаются гроза, град, ливень и шквалистый ветер, возможно формирование смерчей.

"Обещанный ураган "Эдгар" накрыл столицу. Со стройки около Ботанического сада летят листы, у "Москва-Сити" ветер гнет рекламные щиты, куски крыш отрывает от многоэтажек. Гроза, ливень и ветер до 23 м/с продержатся в столице до 22 часов, уверяют синоптики. Есть вероятность увидеть смерчи", - пишут в Telegram-канале Mash.

По данным сайта "Ведомости", в Москве из-за непогоды объявили "оранжевый" уровень опасности. В городе закрыли парки культуры и отдыха, фестивальные площадки, а также Московский зоопарк. Было обращение к ресторанам и кафе с летними верандами с просьбой укрепить все конструкции и временно прекратить эксплуатацию сезонных кафе.

По данным Telegram-канала Baza, одно дерево упало сразу на семь автомобилей.

В Telegram-канале столичного управления Следственного комитета сообщается, что мужчина погиб при падении дерева на севере Москвы.

"20 июня 2024 года на севере Москвы на мужчину упало дерево. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия", — говорится в заявлении.

По данным РИА Новости, из-за непогоды пострадали девять человек. Кроме того, порывами ветра повалило 23 дерева, повреждения получили восемь автомашин.

"Девушку сдуло в воду во время урагана в московском парке "Царицыно". Все случилось недалеко от светомузыкального фонтана. Промокшую и испуганную из Среднего Царицынского пруда ее вытащили спасатели на катерах. И оказали первую помощь", - пишет Mash.

А по данным Telegram-канала Shot, погибли два человека, 16 пострадали в результате урагана в Москве. "Эдгар" повредил более 40 машин.

"Первая жертва "Эдгара" — москвич, которого придавило деревом возле входа в парк Дубки на Ивановской улице. Второй мужчина погиб на Бауманской. Строителя завалило упавшими строительными лесами.

Одну женщину сдуло в Царицынский пруд, но ее успели спасти сотрудники МЧС — пригнали катер и подняли утопающую на борт. Чудом смог выжить и водитель "мицубиси", на которого рухнуло огромное дерево. Ствол распилили и пострадавшего госпитализировали", — пишет канал.

Напомним, в ноябре прошлого года жуткий ураган прошел по Астане, стихия стала причиной множества разрушений.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как пишут на сайтах структур МЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах. При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире, закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия, безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.