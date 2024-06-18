Часть Астаны осталась без света из-за аварии на подстанции
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На подстанции "Центральная" в Астане произошло аварийной отключение ячейки, в результате часть зданий в столице осталась без света, передает NUR.KZ со ссылкой на "Астана-РЭК".
Как пояснили в компании, 18 июня в 13:42 произошло аварийное отключение ячейки 10 кВ подстанции "Центральная" в сторону ТП-508.
Без электроснабжения находились потребители частично на улицах Петрова, Куйши Дина, Сатпаева, К.Мунайтпасова, проспектах Тауелсыздык и Абылайхана.
В 15:15 завершены работы по перезапитке потребителей. Оперативные бригады находятся на месте и устраняют проблему.
На официальном сайте АО "Астана – Региональная электросетевая компания" говорится, что основной задачей компании является передача и распределение электрической энергии, а также разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение надежного электроснабжения потребителей столицы.
История "Астана-РЭК" насчитывает более 40 лет и берет свое начало с 1980 года. В 2010 году предприятие получило статус компании, обслуживающей электросети регионального уровня, в связи с чем переименовано в АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2119614-chast-astany-ostalas-bez-sveta-iz-za-avarii-na-podstancii/