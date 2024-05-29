Машина загорелась на дороге в Костанайской области
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Легковой автомобиль загорелся в Костанайской области. Пожарные справились с возгоранием - подробности инцидента озвучили в МЧС, передает NUR.KZ.
Как уточнили в ведомстве, в селе Аулиеколь Костанайской области произошло горение моторного отсека и салона легкового автомобиля.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2108454-mashina-zagorelas-na-doroge-v-kostanayskoy-oblasti/