Машина загорелась на дороге в Костанайской области

Легковой автомобиль загорелся в Костанайской области. Пожарные справились с возгоранием - подробности инцидента озвучили в МЧС, передает NUR.KZ.

Как уточнили в ведомстве, в селе Аулиеколь Костанайской области произошло горение моторного отсека и салона легкового автомобиля.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.