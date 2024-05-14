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Новости русской службы Би-би-си

В Мумбаи из-за ветра обрушился гигантский билборд. Погибли 8 человек

Опубликовано:

Билборд обрушился в Мумбаи
Фото с места ЧП: Anshuman Poyrekar/Hindustan Times via Getty Images

По меньшей мере восемь человек погибли и около 60 получили ранения в результате обрушения гигантского рекламного щита в индийском Мумбаи.

Билборд размером 70 на 50 метров упал на дома и заправочную станцию в районе Гхаткопаре днем в понедельник, когда на город обрушились ливень и пыльная буря.

Сильный ветер вырывал с корнем деревья, вызвал хаос на дорогах и перебои с электричеством.

На кадрах с места событий видно, что рекламная конструкция раскачивается на ветру, а затем падает на строения, людей и машины, которые находились на АЗС.

Власти сообщили, что в спасательной операции участвуют полиция, пожарные и команды по ликвидации последствий стихийных бедствий.

В связи с инцидентом начато расследование. Правительство штата пообещало оказать финансовую помощь в размере 500 тысяч рупий (около 6 тысяч долларов) семьям погибших и раненых.

По сообщениям местных СМИ, во время шторма в международном аэропорту Мумбаи были временно приостановлены полеты, часть самолетов отправили на запасные аэродромы.

Мумбаи — один из нескольких городов Индии, подверженных сильным наводнениям и ливням в сезон муссонов, который обычно длится с июня по сентябрь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2099966-v-mumbai-iz-za-vetra-obrushilsya-gigantskiy-bilbord-pogibli-8-chelovek/

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