Общежитие горело Астане (видео)
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Вчера вечером в одноэтажном общежитии в Астане случился серьезный пожар - огнеборцы успели вынести из огня 15 газовых баллонов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС РК, огонь охватил одноэтажное общежитие, расположенное по улице Жетисай района Байконур.
Жильцы общежития, состоящего из 12 комнат, успели эвакуироваться самостоятельно. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.
Между тем огнеборцы вытащили из горящего здания 15 газовых баллонов.
Пожар удалось локализовать в 22:38, а полностью ликвидировать - в 01:01.
Общая площадь возгорания - 160 квадратных метров. С огнем боролись больше 20 человек и 7 единиц техники.
Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2096588-obshchezhitie-gorelo-astane-video/