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Общежитие горело Астане (видео)

Опубликовано:

пожарный тушит полыхающее здание
Пожар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Вчера вечером в одноэтажном общежитии в Астане случился серьезный пожар - огнеборцы успели вынести из огня 15 газовых баллонов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС РК, огонь охватил одноэтажное общежитие, расположенное по улице Жетисай района Байконур.

Жильцы общежития, состоящего из 12 комнат, успели эвакуироваться самостоятельно. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Между тем огнеборцы вытащили из горящего здания 15 газовых баллонов.

Пожар удалось локализовать в 22:38, а полностью ликвидировать - в 01:01.

Общая площадь возгорания - 160 квадратных метров. С огнем боролись больше 20 человек и 7 единиц техники.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2096588-obshchezhitie-gorelo-astane-video/

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